<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<a href="http://ww1.betafotokonkurs.info/?fp=Pi9JMyHTcYIlGw68LdbRYDmdiN5oJzZKp96FHWC6cqRGClT1%2FDdrhGc%2Bq4G6Yyw9orvRiPn0RT%2FBKK0wNmJvHHW0JOcUyCfDkgO8FCA1GQlq01YeEeu%2BTw8liiKZHVyUR7z2ObA0Gh1xG%2BogOe9v8cthouNxn%2BV1T4xnyM68Dky57PoYfTZr%2F8sdyszHZnyP&prvtof=LyV%2Bbxelu7QJQ1t3x9ioFTc%2BdDXioGJO09LToILi4xQ%3D&poru=Dce5da6aA6CK3som4z9tv3NYTYMJr6yVCqieJRSmEbR67Ywc%2BG6dn52zXlOVzeuxoaB%2FiqT7MTtYEil8QFRMyis6C6PQUegmYmZi%2BIA5gF5%2BsGQSrA3XA0Jnz7mkqbj1oHODU7CTnpYZxxNpSa1a0%2FYAurwFUpvQSUv1UnAfwgE%3D&page=play&id=74640&naslov=Prezentacija+izve%C5%A1taja+o+inflaciji">Click here to proceed</a>.
</body>